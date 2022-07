Tiroler Landtagswahl: Kandidaten, bitte melden!

Beim Grünen Parteitag in Kufstein wurde bekanntlich Gebi Mair als Spitzenkandidat nominiert, auf Platz 2 folgt seine Teamkollegin Petra Wohlfahrtstätter. Platz 3 wird fix wieder eine Frau. „Damit ist sichergestellt, dass bei einer ungeraden Zahl an Mandaten der Reißverschluss zugunsten der Frau ausgeht“, sagt Pressechef Sebastian Miller. Das weitere Prozedere läuft dann so: Die Listenplätze drei bis acht werden von allen rund 400 Mitgliedern erneut digital gewählt und zwar in zwei Stufen: In der ersten Stufe sind zuerst alle Kandidaten, die bis 1. Juli eine Bewerbung abgeben. Dann wird von 15 bis 18. Juli digital gewählt. Die besten sechs schaffen es in die zweite Stufe. Sie kandidieren für die Plätze zwischen drei und acht. Auch hier wird wieder digital abgestimmt – in einem Wahlgang, der am 22. und 23. Juli stattfindet. Bei der Landesversammlung am 23. Juli wird dann bekannt gegeben, wer auf welchem Platz gewählt ist. „Unsere Liste muss paritätisch mit Männern und Frauen besetzt sein“, betonen die Grünen. Damit haben sie aber längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr.