Toni Mattle fehlt die Polit-Bühne

Realpolitisch interessant wird, wie sich diese wenigen Wochen bis zur Wahl gestalten. Was macht die Regierung, wenn sich der Tiroler Landtag demnächst auflöst? Gesetze kann sie keine mehr verabschieden, dazu braucht es den Landtag. Außer die 36 Abgeordneten arbeiten freiwillig weiter, wie dazumal in der Steiermark. Zudem sitzen in der achtköpfigen Regierung drei Mitglieder - zwei vom grünen Juniorpartner - die in der Partei kaum mehr Gewicht haben. Die nächsten Wochen bleiben auf jeden Fall spannend.