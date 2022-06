LH-Frage: Mattle liegt mit 44 Prozent klar voran

Abwerzger abgeschlagen auf Platz zwei

Wie auch immer: Anton Mattle soll nun retten, was noch zu retten ist. Und gäbe es eine LH-Direktwahl, dann hätte er auch klar die Nase vorne: 44 Prozent würden ihn an die Spitze des Landes wählen. Auf Platz zwei landet - weit abgeschlagen - FPÖ-Obmann Markus Abwerzger: Er bekäme fast alle FPÖ-Stimmen, also 16 Prozent. SPÖ-Obmann Georg Dornauer und der neue starke Mann bei den Grünen, Gebi Mair, liegen hier zwischen 12 und 13 Prozent.