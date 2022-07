Skurriler Trend: Kaffee mit Saft findet Fans

Orangensaft mit Espresso, ein neues Sommer-Trendgetränk? Influencerinnen halten in den sozialen Medien haufenweise mit (künstlich verlängertem) Wimperngeklimper diese braune Flüssigkeit in die Handykamera. Nun ja, wer den Wachmacher-Drink ausprobieren will, sollte halt das richtige Verhältnis von Kaffee und Saft für sich selbst erschmecken. Oder es einfach lassen.