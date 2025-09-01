Abschied fix! Euro-Willi sagt bei Sturm Servus

Sportchef Michael Parensen: „William Böving ist ein hervorragender junger Spieler, der in den vergangenen Jahren sehr viel zu den Erfolgen des SK Sturm beitragen konnte. Wir haben gemeinsam mit William entschieden, dass in diesem Sommer der richtige Zeitpunkt sowohl für ihn, als auch für uns als Klub gekommen ist, getrennte Wege zu gehen und ihm den nächsten Schritt in seiner Karriere zu ermöglichen. Die Bedingungen für diesen Schritt sind nun gegeben, wir wünschen William nur das Beste für seine Zukunft in der deutschen Bundesliga und möchten uns auch auf diesem Wege nochmals für seinen Einsatz in schwarz-weiß bedanken!“