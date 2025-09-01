Abschied fix! Euro-Willi sagt bei Sturm Servus

Der SK Sturm gibt den Abgang von Offensivspieler William Böving bekannt. Der 22-jährige Däne wechselt mit sofortiger Wirkung zu Mainz 05 in die deutsche Bundesliga. Böving kam im Sommer 2022 vom FC Kopenhagen nach Graz und absolvierte insgesamt 116 Spiele für den SK Sturm, in denen er 21 Tore und 20 Assists verbuchte.
Viele Fans riefen ihn „Euro-Willi“ beim Meister – weil der Offensivmann speziell im Europacup für Sturm oftmals als Vollstrecker in Erscheinung getreten war. Jetzt packt Euro-Willi die Koffer und startet via Sturm seine – hoffentlich – vielversprechende Karriere in einer Top-5-Liga bei Mainz.
„Ich hatte eine fantastische Zeit hier in Graz, durfte zwei Meistertitel und zwei Cupsiege feiern, großartige Europacupnächte erleben und mich unter perfekten Bedingungen weiterentwickeln“, wird Böving in einer Aussendung zitiert. „Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt in eine noch größere Liga zu gehen. Ich möchte mich bei allen im Verein sowie ganz speziell bei den Fans für diese tollen Jahre bedanken, auf die ich immer extrem positiv zurückblicken werde.“
Sportchef Michael Parensen: „William Böving ist ein hervorragender junger Spieler, der in den vergangenen Jahren sehr viel zu den Erfolgen des SK Sturm beitragen konnte. Wir haben gemeinsam mit William entschieden, dass in diesem Sommer der richtige Zeitpunkt sowohl für ihn, als auch für uns als Klub gekommen ist, getrennte Wege zu gehen und ihm den nächsten Schritt in seiner Karriere zu ermöglichen. Die Bedingungen für diesen Schritt sind nun gegeben, wir wünschen William nur das Beste für seine Zukunft in der deutschen Bundesliga und möchten uns auch auf diesem Wege nochmals für seinen Einsatz in schwarz-weiß bedanken!“
Kolportiert wird eine Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro exklusive weiterer, eventueller Bonuszahlungen.
