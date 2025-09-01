„Zerfleischen sich“
Trump nimmt wieder Corona-Mittel ins Visier
US-Präsident Donald Trump hat von Pharmaunternehmen öffentliche Aufklärung über den Erfolg ihrer Medikamente zur Behandlung von Covid-19 verlangt. „Ich will die Antwort, und ich will sie JETZT“, forderte der 79-Jährige.
Während viele Menschen die Mittel für ein „Wunder“ hielten, das Millionen Leben gerettet habe, gebe es andere, die dem widersprächen, wetterte Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Die US-Gesundheitsbehörde CDC werde wegen dieser Frage „zerrissen“.
Er habe von Pfizer und anderen „außergewöhnliche“ Informationen und „großartige Zahlen“ gesehen, die Unternehmen würden diese Ergebnisse aber offenbar nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Stattdessen würden sie es zulassen, dass sich alle, einschließlich des prominenten Impfstoffkritikers Robert F. Kennedy Jr. und der CDC, über den Erfolg ihrer Arbeit „zerfleischen“.
„Operation Warp Speed“
Trump bezog sich zudem auf das in seiner ersten Amtszeit initiierte Programm „Operation Warp Speed“ zur beschleunigten Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten. „Ich hoffe, OPERATION WARP SPEED war so ‚BRILLANT‘, wie viele sagen“, schrieb er. „Wenn nicht, wollen wir alle wissen, warum???“
