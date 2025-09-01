ÖSV-Ass: „Die nächsten Abdrücke sind im Schnee“

US Open LIVE: Coco Gauff gegen Naomi Osaka
„Letzte Fußspuren im Sand ... Die nächsten Abdrücke sind im Schnee“, betitelte Katharina Gallhuber ihren letzten Instagram-Beitrag. Einen Tag später grüßte die Slalom-Spezialistin ihre Follower aus dem Flieger in Richtung Trainingslager.
Auf Ibiza tankte Gallhuber noch einmal Kraft, ehe für die Niederösterreicherin die Saisonvorbereitung auf dem Programm stand.
Im argentinischen Ushuaia ziehen die ÖSV-Damen erste Spuren durch den Schnee und testen das Material, das ihnen kommende Weltcup-Saison hoffentlich zum Top-Platzierungen verhilft und uns vor den Fernsehern und vor Ort jubeln lässt.
