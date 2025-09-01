Puchers Baustellen bleiben Dauerthema vor Gericht

Zwei bedingte Haftstrafe und 18.400 Euro Geldbuße

Die Frau war mit drei Sparbüchern bei der Einlagensicherung vorstellig geworden und hatte drei Bekannte angeworben, es ihr gleichzutun. Dafür wurde sie zu fünf Monaten Haft verurteilt. Der Mann fasste 15 Monate aus, beide Strafen werden bedingt nachgesehen. Sie muss 3400 Euro an den Staat zahlen, er 15.000. Ob und wie viel in den insgesamt neun Fällen an Provision für das Einlösen der Sparbücher geflossen ist, konnte nicht nachvollzogen werden. Alle gaben an, es gratis getan zu haben.