Khelif zieht wegen Gendertest vor Sportgerichtshof

Die Algerierin habe bereits am 5. August Berufung eingelegt, in der der CAS unter anderem aufgefordert wird, die 26-Jährige bei den Weltmeisterschaften auch ohne Test zuzulassen. Die Forderung, die Tests auszusetzen, bis eine Entscheidung gefallen ist, lehnte der CAS laut der Mitteilung vom Montag ab. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, wurde nicht mitgeteilt. Eine Anhörung werde anberaumt, hieß es.