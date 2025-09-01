US-Gigant bedroht den heimischen Rindfleisch-Markt

„Verstärkt auf heimische Schlachter setzen“

Gleichzeitig warnt Kroismayr jedoch vor den Risiken der zunehmenden Konzernisierung in der Fleischindustrie. Große internationale Fleischkonzerne könnten heimische Bauern in Abhängigkeiten bringen. Diese wollten kein Zusatzangebot, sondern den Markt übernehmen. Mit allen Folgen auf Preispolitik und Tierhaltung. Er appelliert: „Bauern sollten verstärkt auf heimische Schlachter setzen, um die regionale Wertschöpfung nachhaltig zu sichern.“