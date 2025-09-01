Diese Rechtschreibsünde ist ab sofort erlaubt

Neue Form bei Anglizismen

Die deutsche Sprache übernimmt immer mehr Verben aus dem Englischen. Bisher galt meist nur die „eingedeutschte“ Form (gejobbt, gesurft). Neu ist: Bei Verben mit stummem -e am Ende sind nun beide Varianten erlaubt. So ist es ab heute etwa auch gültig, „geliked“ oder „gefaked“ zu sagen. Aber auch hier ist Vorsicht geboten: Wenn eine weitere Endung dazukommt, ist nur die deutsche Form erlaubt. So ist es nur richtig, zu sagen „der gelikte Beitrag“. „Der gelikede Beitrag“ wäre falsch.