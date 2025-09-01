Diese Rechtschreibsünde ist ab sofort erlaubt

Ab 1. September gibt es neue Regeln in der Rechtschreibung. Mit dabei ist ein Apostroph, der bis jetzt als Fehler galt – und ab sofort erlaubt ist. Damit werden schlagartig tausende Geschäftsschilder in Österreich zumindest schreibtechnisch korrekt.
Der Rechtschreibrat – ein Gremium von etwa 40 Personen aus sieben deutschsprachigen Regionen – hat neue Regeln zur Rechtschreibung beschlossen. Diese sind ab heute in Kraft. Zwei Jahre Übergangsfrist sollen allen genügend Zeit geben, sich umzustellen.
Das ändert sich jetzt
Bisher etwa war die Beistrichsetzung bei Infinitiven oft Ermessenssache. Ein Beistrich war nur dann verpflichtend, wenn die Infinitivgruppe durch Wörter wie „um“, „ohne“ oder „anstatt“ eingeleitet wurde („Sie traf ihn, um über die Geburtstagsfeier zu sprechen“). Neu ist: Wird die Grundform des Wortes durch ein zusätzliches Wort erweitert, muss zwingend ein Beistrich gesetzt werden. Wie bei diesem Beispiel: „Es ist schön, über die Geburtstagsfeier zu sprechen.“
Auch der „Deppenapostroph“ wird nun teilweise erlaubt. Bisher galt der Genitiv-Apostroph als klassischer Rechtschreibfehler: Statt „Peters Auto“ schrieb man fälschlich „Peter’s Auto“. Ab sofort gilt: In Eigennamen darf der Apostroph gesetzt werden. Damit sind Firmen- und Lokalnamen wie „Susi‘s Schnittstelle“, „Maria’s Hundestudio“ oder „Gusti’s Würstelstand“ korrekt. Aber Achtung: Im normalen Sprachgebrauch bleibt der Apostroph im Genitiv falsch. Richtig heißt es weiterhin: „Marias Hund“ oder „Florians Heuriger“.
Neue Form bei Anglizismen
Die deutsche Sprache übernimmt immer mehr Verben aus dem Englischen. Bisher galt meist nur die „eingedeutschte“ Form (gejobbt, gesurft). Neu ist: Bei Verben mit stummem -e am Ende sind nun beide Varianten erlaubt. So ist es ab heute etwa auch gültig, „geliked“ oder „gefaked“ zu sagen. Aber auch hier ist Vorsicht geboten: Wenn eine weitere Endung dazukommt, ist nur die deutsche Form erlaubt. So ist es nur richtig, zu sagen „der gelikte Beitrag“. „Der gelikede Beitrag“ wäre falsch.
Fantasie oder Phantasie?
Die Schreibung von Fremdwörtern mit „f“ oder „ph“ orientiert sich künftig stärker an der Alltagssprache. So sagen wir im Alltag zum Beispiel „Fotovoltaik“, in der Fachsprache hingegen „Photovoltaik“ mit ph. Bei manchen Wörtern sind ab heute beide Schreibweisen erlaubt: „Fantasie/Phantasie“, „Delfin/Delphin“. Einige Wörter bleiben aber eindeutig: „fotogen“ darf ausschließlich mit f geschrieben werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.