Wie stehen Sie zum Impfen, Herr Landeshauptmann?

Oliver Pokorny, Chefredakteur der „Steirerkrone“: Sie haben selbstbewusst angekündigt, als neuer Landeshauptmann vieles anders und neu machen zu wollen, Sie haben gar von einer neuen Ära gesprochen. Wie sieht diese neue Ära aus?

Drexler: Ich werde zuallererst den steirischen Weg der Zusammenarbeit mit der SPÖ fortsetzen, hier gibt es also Kontinuität. Ich glaube aber auch, dass wir die Chance des Wechsels an der Spitze der Landesregierung nützen müssen, um mehr Dynamik in die Entwicklungen in der Steiermark zu bringen. Meine Vision lautet: In zehn Jahren nicht nur bei Forschung und Entwicklung Nummer 1 im Wettbewerb der europäischen Regionen zu sein, sondern in einem Dutzend weiterer Kategorien. Zum Beispiel: Musterregion im Klimaschutz sein und diesen mit wirtschaftlicher Dynamik verbinden oder einen sorgsamen Umgang mit der Ressource Boden finden - und das alles als Nummer 1 der europäischen Regionen. Man muss sich ambitionierte Ziele setzen: Erreichen wir dieses Ziel nicht in einem Dutzend an Kategorien, dann fühle ich mich mit zehn Kategorien noch nicht gescheitert - aber mit zwölf außerordentlich erfolgreich.