ÖBB: Pendler und Schüler stranden auf der Strecke

Massive Belastung durch Witterung

Die Witterung hätte Fahrzeuge und Bahnanlagen massiv belastet. Um die Situation rasch zu stabilisieren, würde man ab Februar zusätzliche Loks einsetzen. Auf der stark frequentierten Wiener Stammstrecke würden sich Störungen besonders schnell auswirken. Und in der Ostregion seien an einem durchschnittlichen Werktag 2700 Personenzüge unterwegs. Ein Sprecher: „Es entstehen Kettenreaktionen, die sich entlang der Strecken fortpflanzen.“ Ab Sommer werden 40 neue Cityjet-Doppelstockzüge fahren.