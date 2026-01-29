Toronto verliert, Pöltl im kontaktlosen Training

Ex-Kicker lebenslänglich vom Fußball verbannt
Er war auch Teamchef
Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) auch das dritte Saisonduell mit den New York Knicks in der NBA verloren.
Das 92:119 war gleichzeitig die 20. Niederlage im Spieljahr. Brandon Ingram erzielte 27 Punkte für die Kanadier, die seit 21. Dezember auf Jakob Pöltl verzichten müssen. „Ermutigend“ ist jüngsten Medienberichten zufolge, dass der von Rückenproblemen geplagte 30-jährige Wiener zumindest im kontaktlosen Training steht.
Toronto behauptete trotz der Niederlage den vierten Platz in der Eastern Conference. Am Freitag sind die Raptors bei Orlando Magic zu Gast. Der nächste Gegner gewann bei Miami Heat 133:124 und beendete damit eine Serie von vier sieglosen Partien. Paolo Banchero erzielte 31 Punkte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.