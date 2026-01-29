Toronto verliert, Pöltl im kontaktlosen Training

Das 92:119 war gleichzeitig die 20. Niederlage im Spieljahr. Brandon Ingram erzielte 27 Punkte für die Kanadier, die seit 21. Dezember auf Jakob Pöltl verzichten müssen. „Ermutigend“ ist jüngsten Medienberichten zufolge, dass der von Rückenproblemen geplagte 30-jährige Wiener zumindest im kontaktlosen Training steht.