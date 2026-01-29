Vorteilswelt
NBA

Toronto verliert, Pöltl im kontaktlosen Training

US-Sport
29.01.2026 07:33
Die Knicks bezwingen die Raptors.
Die Knicks bezwingen die Raptors.(Bild: AP/Frank Gunn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) auch das dritte Saisonduell mit den New York Knicks in der NBA verloren.

Das 92:119 war gleichzeitig die 20. Niederlage im Spieljahr. Brandon Ingram erzielte 27 Punkte für die Kanadier, die seit 21. Dezember auf Jakob Pöltl verzichten müssen. „Ermutigend“ ist jüngsten Medienberichten zufolge, dass der von Rückenproblemen geplagte 30-jährige Wiener zumindest im kontaktlosen Training steht.

Toronto behauptete trotz der Niederlage den vierten Platz in der Eastern Conference. Am Freitag sind die Raptors bei Orlando Magic zu Gast. Der nächste Gegner gewann bei Miami Heat 133:124 und beendete damit eine Serie von vier sieglosen Partien. Paolo Banchero erzielte 31 Punkte.

Toronto verliert, Pöltl im kontaktlosen Training
