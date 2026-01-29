Vorteilswelt
Er war auch Teamchef

Ex-Kicker lebenslänglich vom Fußball verbannt

Fußball International
29.01.2026 07:52
Li Tie (links) spielte einst für das chinesische Fußball-Nationalteam und wurde nun wegen ...
Li Tie (links) spielte einst für das chinesische Fußball-Nationalteam und wurde nun wegen Korruption verurteilt.(Bild: AFP/APA/PETER PARKS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Knallhart! Chinas Fußballverband hat Ex-Nationalspieler und -Teamchef Li Tie, den früheren Verbandspräsidenten Chen Xuyuan sowie 71 weitere Menschen lebenslänglich vom Fußball verbannt.

Wie der Verband mitteilte, erhielten zudem knapp einen Monat vor Saisonbeginn insgesamt 13 Profivereine, darunter der Hauptstadclub Beijing Guoan und die Vereine Tianjin Jinmen Tiger sowie Shanghai Shenhua jeweils Punktabzüge für die Saison 2026 und Geldstrafen.

Der Verband gab die Entscheidung nach einem Behördentreffen zur Bekämpfung von Spielmanipulation und Glücksspiel bekannt. Nähere Angaben zu den Hintergründen für die Sanktionen machte die Vereinigung nicht, sondern nannte lediglich „unzulässige Transaktionen“.

Bestechungs- und Spielmanipulationsskandale
China, das eine Fußballnation werden will, wurde immer wieder von Bestechungs- und Spielmanipulationsskandalen erschüttert. Ende 2024 verurteilte ein Gericht Li Tie, auch Ex-Profi etwa beim FC Everton, wegen Korruption zu 20 Jahren Haft.

War auch Nationalcoach
20 Jahre! Ex-Kicker wegen Korruption verurteilt
13.12.2024

Li stand in den 2000er Jahren bei englischen Erstligisten wie dem FC Everton und Sheffield United unter Vertrag und kehrte später als Spieler nach China zurück. Zwischen 2020 und 2021 trainierte Li Tie die Nationalmannschaft, die er zuvor als Interimscoach geleitet hatte. Nach schlechten Ergebnissen verlor er den Posten jedoch.

