Historisch: Steirer erhalten neuen Landeshauptmann

Nicht alle Parteien werden Drexler wählen

Am heutigen 4. Juli wird nun Drexler in einer Sonderlandtagsitzung offiziell ins Amt gewählt. Zunächst wird Schützenhöfer eine etwa 30-minütige Rede halten, danach sind Vertreter aller Fraktionen am Wort. Der Koalitionspartner SPÖ hat schon am 3. Juni die Zustimmung signalisiert und die Fortsetzung der Koalition in der Vorwoche nochmals bestätigt. KPÖ und Neos werden Drexler nicht wählen, Grüne und FPÖ ließen es sich bis zuletzt offen.