Kraus-Winkler: „Tourismus ist im Umbruch“

„Dass es am Arbeitsmarkt plötzlich so eine riesengroße Lücke gibt, das hat niemand vor der Pandemie so eingeschätzt“, so Kraus-Winkler. Aktuell sind über 20.000 offene Stellen beim AMS gemeldet, vermutlich fehlen heuer aber bis zu 35.000 Mitarbeiter. Nicht einmal, wenn alle in der Branche arbeitslos gemeldeten wieder eingestellt werden, könne der Bedarf gedeckt werden. Weil europaweit Fachkräfte Mangelware sind, bekomme man „mehr Hände“ aber de facto nur aus Drittstaaten. Viele Betriebe mussten jedenfalls wegen Personalnot schon Öffnungszeiten oder die Kapazitäten reduzieren.