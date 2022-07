Justiz führt Ischler Stadtchefin als Beschuldigte

Schiller ist überzeugt, dass es nicht so weit kommen wird. „Ich habe mir nichts vorzuwerfen. 2020 wurde der Pachtzins im Gemeinderat einstimmig von allen Fraktionen beschlossen. Als Bürgermeisterin muss ich Beschlüsse umsetzen.“ In den nächsten Tagen wird sie sich den Akt mit einem Anwalt genau ansehen. „Es ist das erste Mal in meinem Leben, das ich Beschuldigte bin. Es ist eine unangenehme und sehr belastende Situation!“