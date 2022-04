Streit um Hotelbau in Bad Ischl weitet sich aus

Philipp Zauner und Vizebürgermeister Hannes Mathes (Liste Zukunft Ischl) werden wohl keine Freunde mehr. Der Ischler Zuckerbäcker, der auch in den Bau der Vier-Sterne-Unterkunft „Grand Elisabeth“ investiert, hält Mathes’ Kritik am Hotelprojekt für mehr als unangebracht.„Eigentlich müsste es ganz in seinem Sinne sein. Mathes wirbt damit, die Wirtschaft stärken, Arbeit schaffen zu wollen. Umso unverständlicher sind seine Versuche, den Entstehungsprozess des zukunftsträchtigen ,Grand Elisabeth‘ zu bremsen“, so Zauner.