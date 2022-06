Schon wieder dicke Luft um Ischler Hotel-Projekt

Antrag der Bürgermeisterin abgeschmettert

„Es ist eine Zumutung, uns diese komplizierte Rechtsangelegenheit erst 24 Stunden vor der Sitzung an den Kopf zu werfen“, zeigte sich FP-Gemeinderat Harald Kotschy entrüstet. Ebenso scharf reagierte Grünen-Stadtrat Martin Schrott: „Wir werden nicht zustimmen, denn wir hätten uns schon erwartet, dass man ein wichtiges Gemeinderats-Thema mit den zuständigen Personen im Vorfeld bespricht.“ Zukunft-Ischl-Stadtvize Hannes Mathes: „Der gesamte Baurechtsvertrag ist in jeder Hinsicht gescheitert und fügt Ischl deutlich mehr Schaden zu als die Stadt vielleicht Nutzen hätte. Wir sind für ein neues Hotel, aber am richtigen Standort und zu anständigen Vertragsbedingungen.“ Schillers Antrag scheiterte - der Gemeinderat konnte sich zu keiner Stellungnahme ans Land durchringen.