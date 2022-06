Vorhersagen sind eingetroffen

Bereit in einem Interview im vergangenen November sagt Budanov voraus, dass Russland Ende 2021 schrittweise eine Reihe von Provokationen unter falscher Flagge als Vorwand für eine Invasion eskalieren würde, was eine Energiekrise, wirtschaftliche Turbulenzen und Ernährungsunsicherheit in Ländern auslösen würde, die auf die ukrainischen Exporte angewiesen sind. All diese Dinge sind nun tatsächlich eingetreten.