Vermisste US-Soldaten im russischen TV aufgetaucht

US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag an die US-Bürger appelliert, nicht in die Ukraine zu reisen. „Amerikaner sollten jetzt nicht in die Ukraine gehen. Ich sage es nochmals: Amerikaner sollten nicht in die Ukraine gehen.“ Zuvor hatte das Weiße Haus bekannt gegeben, dass ein dritter US-Bürger in der Ukraine als vermisst gelte.