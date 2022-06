Erstmals US-Kämpfer in der Ukraine vermisst

Alexander Drueke und Andy Huynh, beides Veteranen des US-Militärs, die in Alabama lebten, verloren während den Kämpfen in der Ukraine den Kontakt zu ihren Familien. Die Mutter von Drueke meldete sich Anfang der Woche, sagte die örtliche Kongressabgeordnete Terri Sewell. „Nach Angaben seiner Familie haben sie seit mehreren Tagen nichts mehr von Drueke gehört“, so Sewell.