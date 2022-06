Spanien: Proteste gegen neues Abtreibungsgesetz

„Menschen vom Nachdenken abhalten“

Unabhängig davon kommt die geplante Liberalisierung nicht bei allen Menschen in Spanien gut an. Mehr als 200 zivile Organisationen, viele davon aus dem kirchlichen Bereich, hatten dazu aufgerufen, am Sonntag an dem Protestmarsch zur Plaza de Colon in Madrid teilzunehmen. Mehr als 100.000 Gegner und Gegnerinnen des neuen Abtreibungsgesetzes kamen schließlich. Die spanische Regierung wolle die Realität verändern und „sagen, dass Töten gut und barmherzig ist, während Fürsorge, Gebete und Hilfe für diejenigen, die Unterstützung brauchen, schlecht sind“, sagte Carmen Fernandez de la Cigona vom Institut für Familienstudien.