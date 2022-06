Abtreibungs-Aus in USA ein „massiver Rückschritt“

Biden: „Verwirklichung einer extremen Ideologie“

Auf wenig Gegenliebe stößt der Entscheid auch bei US-Präsident Joe Biden: „Es ist meiner Ansicht nach die Verwirklichung einer extremen Ideologie und ein tragischer Fehler des Obersten Gerichtshofs“, sagte Biden am Freitag in Washington. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um diesen zutiefst unamerikanischen Angriff zu bekämpfen.“ Der US-Kongress müsse jetzt handeln, um in der Sache das letzte Wort zu haben. „Es ist nicht vorbei“, so Biden.