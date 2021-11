Schwangere gestorben: Wut wegen Abtreibungsgesetz

Zahlreiche Protestkundgebungen

Frauenrechtsorganisationen hatten zu Protestkundgebungen am Montagabend unter der Parole „Nicht auch nur eine mehr!“ aufgerufen. Hunderte Frauen und Männer versammelten sich nicht nur in Pszczyna, sondern auch in zahlreichen anderen Städten des Landes. TV-Bilder zeigten, wie Demonstrierende vor dem Verfassungsgericht in Warschau Kerzen anzündeten. Auf Transparenten waren gegen die konservativen Verfassungsrichter und die Regierung gerichtete Sätze zu lesen wie „Ihr Tod klagt euch an!“, „Auch ihr Herz hat noch geschlagen!“ oder „Frauenrechte sind Menschenrechte!“.