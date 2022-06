KISS: Bombast-Rockshow mit geografischen Schwächen

Peinlicher Fauxpas am Ende

Unter den Schaulustigen der KISS-Show befinden sich zudem auch schon Bandmitglieder von Alice Cooper, der morgen, Dienstag, auch für eine besonders abgefahrene Show sorgen wird. Die beiden Gitarristen Ryan Roxie und Tommy Henriksen zeigen sich von der Feuersbrunst am Ende genauso begeistert wie die anderen Anwesenden. Beim abschließenden „Rock And Roll All Nite“ wird die Halle noch einmal traditionell in einem Konfettiregen erstickt, bevor das kultige Kehrauslied „God Gave Rock’n’Roll To You II“ die staunenden und begeisterten Gesichter in die sommerlich heiße Nacht entlässt. Nicht aber, ohne sich mit einem kräftigen Fauxpas zu verabschieden - bei der „KISS Loves You Vienna“-Anzeige am Ende hat man doch glatt die australische, anstatt der österreichischen Fahne verwendet. Wie wäre es mit einem weiteren Wien-Konzert als Wiedergutmachung? Könnte man ja andenken…