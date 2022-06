Riccardo Muti weigert sich, „N-Wort“ zu streichen

„Wie auf rohen Eiern gehen“

Der 80-jährige Maestro, stets ein Freund klarer Worte, schießt damit laut gegen die sogenannte Cancel Culture und die Auswüchse der unreflektierten „Political Correctness“, die er nur noch als Zensur wahrnimmt: „Wir importieren vor allem die negativen Dinge aus den USA. Es ist wie auf rohen Eiern zu wandern, du musst aufpassen, was du sagst, jeder kleinste, noch so vage Bezug kann dich verdächtig machen, kann beleidigen und gegen dich verwendet werden. Ich bin äußerst dagegen, dass die Opernhäuser die Wörter in den Librettos abändern. Wir können unsere Geschichte nicht mehr ändern, sie muss in ihrer Essenz erhalten bleiben, im Guten wie im Schlechten, in ihrer Brutalität. Damit die nächsten Generationen davon wissen können. Wir helfen so den jungen Menschen.“