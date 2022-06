Klarheit über Teuerungen im Straßenbau gefordert

„Roadmap“ bis 2027

Neben den drei erwähnten hat Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) in seiner „Roadmap“ bis 2027 ein gutes Dutzend an weiteren Neubauten und Sanierungen im Straßennetz des Landes geplant. Vorgestellt wurden die Projekte im März – über die Kosten bzw. deren zu erwartende Steigerungen kann das Verkehrsressort aber, wie am Mittwoch berichtet, bis heute nicht Auskunft geben. Das sei bei einigen Projekten schlicht noch nicht möglich.