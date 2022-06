Großes Spektakel bei Heimweltcup in Innsbruck

Das Kletter-Mekka Österreichs lädt zum zweitgrößten Event der Geschichte ein. Zumindest was die Anzahl an teilnehmenden AthletInnen betrifft. Knapp 1000 Personen messen sich von Dienstag bis Sonntag beim Weltcup in Innsbruck in den Disziplinen Paraclimbing, Boulder und Lead. Beim Heimweltcup mit dabei sein, dürfen mit Lea Kempf (AV Egg) und Johannes Hofherr (AV Feldkirch) auch zwei Vorarlberger.