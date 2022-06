„Recycling-Weltmeister“ sind in Wien daheim

Schlechte Nachrichten gibt es derzeit viele, daher machen wir es heute umgekehrt. Wien ist beim Recycling alter Elektro-Geräte Spitzenklasse. Dank guter Firmen und uns allen, die wir ordentlich Müll trennen und entsorgen. Unglaubliche 1500 Tonnen Elektromüll werden im Demontage- und Recycling-Zentrum in Penzing bearbeitet. Vermeintlicher Abfall wird hier repariert oder in alle Einzelteile zerlegt und dann wieder verwertet. Eine Weltklasse-Leistung! Indes sorgen geschlossene Mistplätze und oft weite Anfahrten bei Anrainern teils für heftige Kritik. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.