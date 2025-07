Ein Traum wird wahr: Mit 20 in die weltbeste Liga!

„Das klingt einfach so unglaublich – von Hartberg zu Verona“, ist es für Volleyballer Lukas Glatz noch nicht so ganz greifbar, dass er mit gerade einmal 20 Jahren direkt in die beste Liga der Welt wechselt und sich so seinen Traum erfüllt. „Die Serie A war immer mein großes Ziel. Das alles werde ich wohl erst so richtig realisieren, wenn ich mit den ganzen Spielern beim ersten Training am Parkett stehe.“