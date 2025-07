Italien ruft! Die alte Garde bläst zum Angriff

Der Empfang glich jenem eines Superstars – welcher Luka Modrić unbestritten ist, wenn auch in die Jahre gekommen. Rund zwei Monate vor seinem 40er startete der Kroate für vorerst ein Jahr (mit Option auf Verbleib bis 2027) in sein neues Abenteuer bei AC Milan. Wo ihn Hunderte Fans der „Rossoneri“ mit „Luka, Luka“-Sprechchören empfingen und hoffen, dass die Legende das Team nach Platz acht in der Vorsaison wieder in die Nähe der Top 3 führen wird.