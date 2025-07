Kurioses Internet-Blackout legte Lesachtal lahm

Plötzlich geht am Freitag um die Mittagszeit in einem Supermarkt im Lesachtal die Zahlung mit Bankomatkarte nicht mehr. An sich nicht ungewöhnlich, kommt es doch immer wieder zu Störungen mit der Technik. Als sich aber immer mehr Lesachtaler wundern, warum bei ihnen zu Hause das Internet nicht mehr geht, kann festgestellt werden, dass es zu einem größeren Internetausfall in der Gemeinde gekommen ist. Viele versuchen, sich bei ihrem Anbieter zu erkundigen und den Grund herauszufinden – vergeblich. Denn auch die Kundenberater sind über den Ausfall ratlos.