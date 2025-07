Kinderwagen-Drama: Baby stabil, Fall für Justiz?

Bergretter, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, leisteten sofort Erste Hilfe, brachten Eltern und den verletzten Säugling ins Tal. Im Spital in Zams erfolgte die medizinische Erstversorgung, im Anschluss wurde das Baby mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik überstellt.