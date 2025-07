Bürokratie-Chaos nach Tod auf Donaukreuzfahrt

Fast zwei Stunden dauerte es, bis alles halbwegs geregelt war: Ein 80-jähriger Deutscher hatte in der Nacht auf Dienstag kurz vor Mitternacht einen Infarkt erlitten. Er starb trotz Bemühungen von Rettung und Feuerwehr noch an Bord des Donau-Kreuzers, der Richtung Wien unterwegs war. Ein Deutscher an Bord eines in der Schweiz registrierten Schiffs, das in Oberösterreich unterwegs ist – wer ist da zuständig? Polizei, Staatsanwaltschaft und Spurensicherer wurden eingeschaltet.