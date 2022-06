Hongkong: Schwimmendes Restaurant Jumbo gesunken

Die Betreiberfirma Aberdeen Restaurant Enterprises teilte mit, dass niemand verletzt worden sei, dass aber die Bemühungen, das Schiff zu retten, gescheitert seien und es am Sonntag gekentert sei. „Da die Wassertiefe an der Unglücksstelle über 1000 Meter beträgt, ist es äußerst schwierig, Bergungsarbeiten durchzuführen“, hieß es in einer Erklärung.