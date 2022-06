FPÖ: Tritt Bierlein gegen Van der Bellen an?

Blauer Paukenschlag

So bleibt die (zu) oft genannte Abgeordnete Susanne Fürst. Doch weil ihr parteiintern wie außerhalb der Blauen wenig Strahlkraft attestiert wird, halten Insider die Fürst-Variante für Blendwerk. Kickl wolle möglichst lange mit der Nominierung seines Kandidaten warten - um dann einen Paukenschlag zu setzen. Andreas Rabl, der blaue Bürgermeister von Wels, der in der einst roten oberösterreichischen Stadt tief in sozialdemokratischen und konservativen Wählerschichten grast, wird es eher nicht sein - nicht zuletzt, weil er neuerdings medial attackiert wird. Ein kleiner Vorgeschmack darauf, was ihn erwarten könnte, wenn er wirklich kandidiert.