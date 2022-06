Tiroler Mediziner gibt Tipps gegen extreme Hitze

Welche Empfehlungen können Sie bei Hitze geben?

Was ganz wichtig ist, besonders, wenn man Risikopatient ist, nicht bei der größten Hitze rausgehen. Erledigungen also eher in der Früh oder am späten Abend machen. Unnötige Anstrengung vermeiden, vielleicht lieber den Bus als das Rad nehmen. Richtige Kleidung tragen, Kunststoffkleidung verhindert die Temperaturregulation über die Haut - lieber luftige Kleidung aus Baumwolle. Vor allem: Ausreichend trinken, und zwar elektrolythaltige Flüssigkeit, nicht nur Leitungswasser.