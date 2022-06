Droht Kasachstan dasselbe Schicksal wie Ukraine?

„Wir bedrohen nichts“

Sobald man auf Äußerungen ausländischer Politiker reagiere, hieße es sofort, Russland drohe irgendjemandem, sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Anders als im Gespräch mit dem kasachischen Staatschef fügte er aber hinzu: „Wir bedrohen nichts“, erinnerte aber daran: „Alle sollen wissen, was wir haben und was wir gegebenenfalls einsetzen werden, um unsere Souveränität zu schützen.“