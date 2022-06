Russische Soldaten „sterben in massiven Zahlen“

Die Ukraine will unterdessen möglichst schnell in die Europäische Union. Selenskyj betonte den Wert, den das auch für die EU hätte. „Unsere Annäherung an die Europäische Union ist nicht nur für uns positiv“, sagte er in seiner Videoansprache in Kiew. „Das ist der größte Beitrag zur Zukunft Europas seit vielen Jahren.“ Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz stellte sich indes in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur hinter die EU-Beitrittsambitionen der Ukraine. Zugleich forderte er innere Reformen der Union, um diese erweiterungsfähig zu machen.