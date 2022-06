Der Wattener Auftakt ist vorerst noch „zahnlos“

Wenn am Montag die WSG Tirol mit der Vorbereitung in die neue Saison startet, wartet eine besondere Herausforderung. Trainer Thomas Silberberger wird mit 20 Feldspielern auf dem Platz stehen - da jedoch Justin Forst derzeit beim U19-Team ist, wird kein einziger der „alten“ WSG-Stürmer-Garde dabei sein! Giacomo Vrioni wird in Italien noch gehandelt. Thomas Sabitzer ist zurück beim LASK. Und Tobias Anselm steht laut Transfermarkt auf der Wunschliste von Sturm Graz - auch wenn Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker das (noch) als „reines Gerücht“ darstellte.