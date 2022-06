„Um die 35 Grad, das hat es früher nicht gegeben“

In der Wahrnehmung vieler Menschen gibt es kein normales Wetter mehr. Es ist entweder extrem heiß oder sehr kalt und nass. Kann das der Experte bestätigen?

Nein. Es ist natürlich so, dass in der jetzigen Klimaperiode manche Sachen sehr schnell gehen. Das heißt, ich habe eine kurze kalte Phase, und dann geht die Temperatur wieder sehr schnell hoch. Das empfindet man natürlich als sehr außergewöhnlich. Und es ist schon so, dass Temperaturen um 34 oder 35 Grad ungewöhnlich sind, das hat es früher nicht gegeben. Aber es ist nicht so, dass es eine Aneinanderreihung von wilden Ereignissen ist, so ist das nicht.