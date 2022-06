„Wer sagt, dass die Ukraine dann noch existiert?“

„Existenzielle Bedrohung“ für Russland

In Moskau wird der Ende Februar begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder mit einer vermeintlichen „Befreiung“ von „Nazis“ gerechtfertigt. Erst am Montag hatte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogosin, behauptet: „Das, was in der Ukraine gewachsen ist, ist eine existenzielle Bedrohung für das russische Volk, die russische Geschichte, die russische Sprache und die russische Zivilisation.“ Dann schrieb er: „Deshalb lasst uns all dem besser ein Ende bereiten. Ein und für allemal.“