Verliert Linz wegen neuer Uni seinen Technik-Guru?

Grund ist, wie der gebürtige Bayer in einem aktuellen Interview auf der deutschen Online-Plattform kipodcast.de erläutert, die umstrittene Technische Uni (TU) in Linz. Konkret: dass dabei KI offenbar keine Rolle spiele. Laut Konzeptpapier gehe es im geplanten Studiengang „um künstlerische, soziale und ethische Aspekte“, nicht aber um Technik. „Wenn es Technische Universität heißt und da keine Technik drin ist, ist das verwunderlich – vor allem, weil Künstliche Intelligenz in der Digitalisierung zentrales Thema ist“, kritisiert Hochreiter im Podcast. Er sei „unglücklich, verblüfft und enttäuscht“ – und vermisse die Wertschätzung in Oberösterreich.