Pleite-Firma hat 21 Millionen Euro Schulden

Vor Gericht kam die ganze ungeschönte Wahrheit ans Licht! Die Pleite vom Eugendorfer Fertighaus-Anbieter Scalahaus ist noch massiver als bislang angenommen. 461 Gläubiger meldeten Forderungen in Höhe von mehr als 23 Millionen Euro an. 21,17 Millionen Euro davon erkannte das Gericht bei der Prüfungstagsatzung am Montag an. Bislang ging man „nur“ von Schulden in Höhe von 13 Millionen Euro aus.