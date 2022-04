Pleitehaus-Chef kassierte trotz eigener Warnung ab

Scalahaus ist – wie berichtet – seit vergangener Woche in Konkurs. Schulden in Höhe von 13,1 Millionen Euro hat man angehäuft. Im vergangenen Jahr wies die Bilanz einen Verlust von mehr als acht Millionen Euro aus. Das alles hielt den Fertighaus-Anbieter aber nicht davon ab, bis zuletzt Forderungen an seine Kunden zu stellen. Mario Reiter und Daniela Moßhammer aus Bürmoos etwa überwiesen bislang 51.000 Euro an das Flachgauer Unternehmen. Bekommen haben sie bislang nichts außer den Bemusterungs– und Einreichplänen. „Noch eine Woche vor dem Konkurs hat uns Scalahaus vertröstet und versichert, dass alles in bester Ordnung ist. Eine Frechheit“, ist Moßhammer verzweifelt. Und: „Unser Geld sehen wir nie wieder.“