Millionen-Pleite schockt Häuslbauer-Familien

„Eigentlich sollte im August alles fertig.“ Sabine R. ist komplett ratlos. Seit Anfang März steht der Rohbau ihres Fertigteilhauses in Steyr. Wann sie mit ihrer Familie tatsächlich einziehen kann, steht in den Sternen. Die Oberösterreicher haben ihr Haus bei der Firma Scalahaus gekauft. Das Eugendorfer Unternehmen ist in den Konkurs geschlittert. Anders als noch vergangene Woche geplant – die „Krone“ berichtete – führt man den Betrieb nicht fort.