Zwei Musterschüler, viel Mittelmaß und ein „Fleck“

St. Johann:

Schon im Herbst erhielt die Lottermoser-Truppe einen „Einser“. Auch während des „Eliteprogramms“ in der Westliga präsentierten sich die Pongauer wie ein Musterschüler. Die langen Semesterferien merkte man Djuric und Co. an, zu Frühjahrsbeginn fehlte es dem Wolfsrudel an Biss. Die wichtigsten Prüfungen erledigte man aber souverän und somit sicherte sich St. Johann den Titel „bester Schüler des Landes“.