„Schlimmste KI der Welt“ lernte von Hass-Postings

Kilchers Experiment sorgte weltweit für Aufsehen, brachte dem YouTube-Tüftler aber auch Kritik ein. So wirft ihm etwa die KI-Forscherin Lauren Oakden-Rayner vom Australian Institute for Machine Learning vor, unethisch gehandelt zu haben: „Dieses Experiment würde eine Ethikkommission für die Forschung am Menschen niemals passieren.“ Kilcher habe Versuche an Menschen durchgeführt, ohne die Probanden darüber zu informieren. „Das verstößt gegen jeden Grundsatz der Ethik in der Humanforschung.“